شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يضم عبد العزيز السيد زيزو لمدة موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي الداخلية في التعاقد مع عبد العزيز السيد زيزو، صانع ألعاب بتروجت السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

ووقع زيزو صاحب الـ 24 عاما علي عقود انضمامه للداخلية في وجود علاء عبد العال المدير الفني واللواء عثمان الدسوقي المشرف العام علي الفريق وتامر النحاس وكيل أعمال اللاعب.

وأعرب اللاعب عن سعادته في عودته مرة أخري لناديه السابق حيث سبق له اللعب في موسم 2017/2018 قبل ان ينتقل لبتروجت الموسم الماضي.

يذكر أن زيزو لعب لاندية انبي وطلائع الجيش والداخلية ثم بتروجت ويتميز اللاعب بالمهارة حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز منها الجناح الايمن و الايسر وصانع العاب والباك ليفت.