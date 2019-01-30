شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. إنبى والمقاولون 0/0 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين إنبى والمقاولون بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى .
وقد سيطر لاعبو المقاولون على مجريات الشوط وأضاع مهاجموه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى عمرو حسام حارس إنبى الذى تألق فى التصدى للهجمات الخطيرة للاعبى الذئاب .
وقد ضمت تشكيلة المقاولون العرب :-
حراسة المرمى : محمود أبو السعود
الدفاع : أمير عابد – محمد سمير – فادى نجاح – حسن الشامى
الوسط : إبراهيم صلاح – كريم مصطفى – محمد سوسته – محمد مجلى
الهجوم : محمد طلعت – لويس أدواردو
يدخل المقاولون العرب اللقاء فى المركز السادس برصيد 27 نقطة
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