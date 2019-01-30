شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو : الأهلى طريقى للاحتراف الأوروبى وفضلته على الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأنجولي جيرالدو مهاجم الأهلى أن التواجد داخل القلعة الحمراء بداية الانطلاق والاحتراف بالدوريات الاوروبية خلال الفترة المقبلة نظرا لأن الفريق الأحمر معروف بالعالم كله .

وأضاف جيرالدو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، أنه عند علمه بمفاوضات الأهلى معه وافق على الفور للانضمام للقلعة الحمراء ووصفه بالاحساس الفريد ، وأشار المهاجم الأنجولى أن فلافيو و جيلبرتو لاعبا الأهلى السابقين لديهم دور كبير فى الحديث معه لارتداء قميص الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وكشف جيرالدو أنه كان لديه عروض عدة على رأسها الترجى التونسى و وبيدفيست الجنوب أفريقي وأحد أندية الدورى البرازيلى، إلا أنه فضل الانضمام للأهلى على الفور بسبب الجماهيرية الكبيرة التى يتمتع بها فى القارة الأفريقية .