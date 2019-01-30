شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو : الأهلى طريقى للاحتراف الأوروبى وفضلته على الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأنجولي جيرالدو مهاجم الأهلى أن التواجد داخل القلعة الحمراء بداية الانطلاق والاحتراف بالدوريات الاوروبية خلال الفترة المقبلة نظرا لأن الفريق الأحمر معروف بالعالم كله .
وأضاف جيرالدو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، أنه عند علمه بمفاوضات الأهلى معه وافق على الفور للانضمام للقلعة الحمراء ووصفه بالاحساس الفريد ، وأشار المهاجم الأنجولى أن فلافيو و جيلبرتو لاعبا الأهلى السابقين لديهم دور كبير فى الحديث معه لارتداء قميص الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .
وكشف جيرالدو أنه كان لديه عروض عدة على رأسها الترجى التونسى و وبيدفيست الجنوب أفريقي وأحد أندية الدورى البرازيلى، إلا أنه فضل الانضمام للأهلى على الفور بسبب الجماهيرية الكبيرة التى يتمتع بها فى القارة الأفريقية .
كانت هذه تفاصيل خبر جيرالدو : الأهلى طريقى للاحتراف الأوروبى وفضلته على الترجى التونسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.