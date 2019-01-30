رياضة | عدسة الخليج 365 - أبطال كرة اليد يتحدثون عن هدف الأولمبياد.. ودعم الوزارة والاتحاد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدسة الخليج 365 - أبطال كرة اليد يتحدثون عن هدف الأولمبياد.. ودعم الوزارة والاتحاد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث علي زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، عن طموح المنتخب في بطولة أفريقيا المقبلة، وهدف التأهل لأولمبياد طوكيو

وقال زين لمراسل "الخليج 365 الرياضي" :" نطمح في الفوز بلقب بطولة أفريقيا المقبله بتونس، ومن ثم التاهل لاولمبياد طوكيو".

وأضاف زين :" نستعد من الأن لتلك البطولة، بالتاكيد ستكون منافسة صعبة، خاصة وأن منافسنا تونس سيكون البطولة على أرضها".

وأتم كلماته :"سوف نقاتل من أجل الفوز".

ومن ناحية أخرى تحدث محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد قائلا :" وزارة الرياضة تدعمنا والاتحاد واقف في ضهرنا".

وتابع :" الاتحاد بيقدملنا كل شىء وبيدعمنا بشكل قوي، هنكمل المشوار من خلال بطولة أفريقيا المقبلة"

واختتم الطيار تصريحاته قائلًا :" نسير بخطى ثابتة ونريد أن نعيد اللقب الأفريقي لمصر مرة أخرى".