رياضة | وكيله: أشرف حكيمي سيعود إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيله: أشرف حكيمي سيعود إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أليخاندرو كامانو وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إن كل ما يثار حاليا بشأن مستقبل اللاعب شائعات لا صحة لها.
وقال كامانو في تصريحات حسب صحيفة "بيلد" الألمانية : "حكيمي مستمر مع نادي بوروسيا دورتموند، وسعيد في هذا النادي الذي أعاد له بعض من مستواه المميز".
وأضاف : "اللاعب سينهي فترة إعارته وسيعود مرة أخرى إلى نادي ريال مدريد، ولكنه مستمر مع بوروسيا دورتموند حتي نهاية الموسم القادم".
وتعاقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني مع المغربي أشرف حكيمي في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسمين متتاليين.
وشارك حكيمي مع دورتموند في 14 مباراة هذا الموسم بالدوري الألماني، وسجل هدفين وصنع 4 أهداف لزملائه في الفريق.
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