رياضة | عاجل.. الزمالك يتضامن مع بيراميدز ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يتضامن مع بيراميدز ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورفض رئيس الزمالك خوض مباراة القمة يوم ٣٠ مارس وطالب بإقامتها قبل ذلك وأنه لا داعي لتحديد موعد مباراة من الدور الأول بعد شهرين وأكثر من انتهاء الدور الأول بأكمله.

صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز يشتعل على لقب الدوري المصري واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة 6- المقاولون العرب 27 نقطة 7- المصري 25 نقطة 8-طلائع الجيش 24 نقطة 9- سموحة 24 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 21 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- النجوم 20 نقطة 15- إنبي 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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