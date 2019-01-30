رياضة | سيدات الأهلي يهزمن سبورتنج بالبطولة العربية للكرة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدات الأهلي يهزمن سبورتنج بالبطولة العربية للكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدت لاعبات النادي الأهلي للطائرة مباراه قوية جدا أمام سبورتنج ضمن فعاليات البطولة العربية لأندية سيدات الكره الطائرة. وفازت لاعبات النادي الأهلي علي لاعبات نادي سبورتنج 3-0 في المباراه الثالثة والأخيرة في اليوم الرابع للبطولة العربية لأندية السيدات رقم 20 بالصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/20و 25/13 و25/9 لصالح النادي الأهلي.

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