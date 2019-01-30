رياضة | عاجل.. سواريز ينتقل إلى آرسنال

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كشفت تقارير صحفية إيطالية إسبانية عن وجود صفقة التبادلية المرتقبة بين يوفنتوس وريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع كبار اللاعبين من ريال مدريد مثل إيسكو أو مارسيلو في حين يرغب النادي الإسباني في ضن باولو ديبالا أو أليكس ساندرو.

وكان ريال مدريد قد رفض عرض بقيمة 50 مليون دولار لضم مارسيلو لمرافقة زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت التقارير أنه إذا لم يكن 50 مليون دولار كافياً لانتقال مارسيلو إلى يوفنتوس، فإن ديبالا سيحتاج إلى مبلغ تكلفته من 100 إلى200 مليون يورو.