رياضة | عاجل.. سواريز ينتقل إلى آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سواريز ينتقل إلى آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إيطالية إسبانية عن وجود صفقة التبادلية المرتقبة بين يوفنتوس وريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع كبار اللاعبين من ريال مدريد مثل إيسكو أو مارسيلو في حين يرغب النادي الإسباني في ضن باولو ديبالا أو أليكس ساندرو.
وكان ريال مدريد قد رفض عرض بقيمة 50 مليون دولار لضم مارسيلو لمرافقة زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وذكرت التقارير أنه إذا لم يكن 50 مليون دولار كافياً لانتقال مارسيلو إلى يوفنتوس، فإن ديبالا سيحتاج إلى مبلغ تكلفته من 100 إلى200 مليون يورو.
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