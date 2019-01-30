رياضة | خاص.. أمجد عطية مدرب كرة اليد: الجمهور له الكلمة العليا والاتحاد يدعمنا مادياً ومعنوياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. أمجد عطية مدرب كرة اليد: الجمهور له الكلمة العليا والاتحاد يدعمنا مادياً ومعنوياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"بدأت لاعباً في صفوف غزل المحلة مواليد 78 وكنا نفوز بالمركز الثاني علي الجمهورية وكأس مصر، الاحتهاد والتوفيق الله عز وجل هو سر النجاح وكذلك تعويد اللاعبين علي المنافسة والبطولة" بهذه العبارة بدأ أمجد عطية مدرب كرة اليد حديثه الخاص لـ"الخليج 365 الرياضي".

وعن الدعم المقدم للعبة أكد أنه موجود من الادارة الناجحة والتخطيط السليم ومتمثل في الدكتور عمرو العدل عضو مجلس الادارة والدكتور محمود العدل عضو اتحاد كرة اليد.

وتابع: "أصعب لحظة لي كانت مع فريق بلدية المحلة مواليد 94 والوصول بهم لمركز ثالث وهزيمة فريق الشمس بطل الجمهورية وخروجه من البطولة فهذه المباراة لها ذكري جميلة خاصةً أنها كانت في بدايات تدريبي.

واختتم: قبل كل بطولة أحرص علي الاستعداد التام ومراجعة الجمل والخطط وحالة اللاعبين النفسية.. كرة اليد الان أصبح لها رواج بعد كرة القدم وذلك من ارتفاع عقود اللاعبين وكذلك المتابعة الجماهيرية في ازدياد مستمر لكثرة الأندية المشتركة.