رياضة | خاص - مدرب الأهلي يتحدث عن مواجهة سيمبا.. وموعد حسم أخر مقعدين بالقائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - مدرب الأهلي يتحدث عن مواجهة سيمبا.. وموعد حسم أخر مقعدين بالقائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة فريقه المقبلة أمام سيبما التنزاني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"مواجهة سيبما هامة للغاية، خاصة وأنها تقام على ملعبنا ووسط جماهيرنا، ونسعى خلالها لحصد النقاط الثلاث، لمواصلة تجميع النقاط في دوري المجموعات بالبطولةً الإفريقية".

وأضاف :"المباراة صعبة أيضا لأننا نواجه فريقا "جريحا" خسر في مباراته السابقة أمام فيتا كلوب الكونغولي بخماسية، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية هنا، للتمسك بأمل المنافسة خاصة وأنه يملك ٣ نقاط في رصيده حصدهم من القوز على شبيبة الساورة".

وتابع :"الفريق التنزاني يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وتحديدا في خط الهجوم، لكننا قادرون على إيقاف خطورتهم وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة".

وحول مدى تأثير الغيابات في الفريق قال المدرب العام :"الأهلي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، القادرة على تعويض أي غيابات، كما أننا استعدنا بعض اللاعبين أمثال حسام عاشور الذي انتظم في التدريبات الجماعية، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة".

وعن المقعدين الشاغرين في القائمة الإفريقية أتم يوسف حديثه :"غدا سنحسم هذا الأمر، وسنحدد من يتم قيدهما في قائمة الفريق".