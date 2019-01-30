رياضة | مكافأة استثنائية لـ"فرجاني ساسي" في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافأة استثنائية لـ"فرجاني ساسي" في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ونجح فرجاني في تسجيل 4 أهداف في آخر مواجهتين أمام بيراميدز ومصر للمقاصة بمعدل هدفين في كل مباراة. ونجح فرجاني في تسجيل 4 أهداف في آخر مواجهتين أمام بيراميدز ومصر للمقاصة بمعدل هدفين في كل مباراة.

وجاء قرار إدارة الزمالك لتحفيز اللاعب إلى جانب رفع الروح المعنوية لباقي اللاعبين من أجل التألق.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جورماهيا الكيني يوم الأحد القادم في الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الافريقية.

ويقدم فرجاني مع الزمالك مستويات مميزة في الفترة الحالية ويعتمد عليه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بشكل أساسي في النواحي التكتيكية. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة 6- المقاولون العرب 27 نقطة 7- المصري 25 نقطة 8-طلائع الجيش 24 نقطة 9- سموحة 24 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 21 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- النجوم 20 نقطة 15- إنبي 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة قرر مسئولو نادي الزمالك صرف مكافأة استثنائية لفرجاني ساسي لاعب وسط القلعة البيضاء بسبب إجادته في الفترة الأخيرة.

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