رياضة | حازم إمام مهدد بالإيقاف 8 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام مهدد بالإيقاف 8 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك عقوبة الإيقاف بسبب ما بدر منه في مباراة مصر المقاصة أمس بالدوري الممتاز. وتعرض حازم إمام للطرد في مباراة الأمس من جانب محمود البنا حكم المباراة بسبب لفظ خارج مما دفع البنا لطرده مباشرة. حازم إمام تلفظ بلفظ خارج لأحد لاعبى المقاصة، وإذا ذكر الحكم محمود البنا الذى أدار المباراة هذه الواقعة فى تقريره نصًا، سيتم إيقاف اللاعب فترة لن تقل عن 8 مباريات وفقا للائحة العقوبات، أما إذا كتب البنا في تقريره أن اللاعب تلفظ بلفظ خارج أو اعتبره سوء سلوك، فإن الإيقاف قد يتراوح من مباراتين لأربع لقاءات فقط. وأشهر محمود البنا البطاقة الحمراء فى وجه حازم إمام بالدقيقة 85 بعد التشاور مع الحكم المساعد .

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