رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في كأس إسبانيا على قناة مفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في كأس إسبانيا على قناة مفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق فريق برشلونة، على موعد قوي عندما يواجه البلوجرانا فريق إشبيلية، مساء اليوم، الأربعاء، في إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق ضربة بداية مباراة برشلونة وأشبيلية على ملعب الكامب نو، في إياب دور ربع النهائي وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مدينة القاهرة و11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض برشلونة مباراته ضد إشبيلية على أمل أن يحقق الفوز بثلاثة أهداف وذلك بعد أن انتهت مباراة الذهاب على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بفوز إشبيلية، بنتيجة 2-0.

ويتوقع أن يلعب نادي برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمنت - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - أرثور ميلو

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو - ليونيل ميسي - لويس سواريز

وسيتم نقل مباراة برشلونة واشبيلية في ربع نهائي كأس ملك أسبانيا 2019 حصرياً على قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بتعليق حفيظ دراجي.

وستكون المباراة مذاعة أيضا عبر عدد من القنوات المفتوحة مثل Gol TV spain وقناة BTV Action وأيضا قناة Arena Sport 3 HD Cro.

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