رياضة | اتحاد السلة يمنع الزمالك من خوض مباريات على ملعبه تنفيذا لقرار اللجنة الأوليمبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد السلة يمنع الزمالك من خوض مباريات على ملعبه تنفيذا لقرار اللجنة الأوليمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة خطابا لنادي الزمالك يخطره فيه بعدم خوض أي مباراة على ملعبه تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ، مع سرعة تحديد الملعب البديل الذي سيستضيف مباريات الفريق في المنافسات القادمة.

ووقع الاتحاد المصري لكرة السلة غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي الزمالك على خلفية أحداث الشغب التي حدثت خلال مباراة الفريق مع الجزيرة ببطولة دوري السوبر.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد، إحالة طارق خيري المدير الفني لفريق الأهلي للتحقيق، بعد تصريحاته الإعلامية عقب مباراة الجزيرة مساء الثلاثاء.

وأعلن اللتحاد توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على محمد الكرداني المدير الفني للجزيرة، لإثارته أزمة خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.