رياضة | بالأرقام.. هل يستحق دي ليخت الصراع الدائر بين السيتي والبرسا وباريس على ضمه؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. هل يستحق دي ليخت الصراع الدائر بين السيتي والبرسا وباريس على ضمه؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح ماتيس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي، حديث سوق الانتقالات الشتوية وذلك بعد المنافسة الكبيرة على التعاقد معه من قبل برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى رغبة دي ليخت في الانضمام إلى برشلونة على خطى زميله السابق في أياكس فرينكي دي يونج والذي انضم للكامب نو خلال الأيم الماضية بشكل رسمي.

وفيما يلي نستعرض لكم أبر المعلومات الخاصة بالمدافع دي ليخت الذي يتصارع على ضمه باريس وبرشلونة:

- دي ليخت من مواليد هولندا أغسطس 1999 ويبلغ من العمر 20 سنة

- بدأ في ناشئي أياكس أمستردام حتى يوليو 2014 عندما صعب للفريق تحت 17 عاما

- ولعب في أياكس تحت 19 عاما وأيضا تدرج وصعد لأياكس تحت 21 عاما

- وفي أكتوبر 2016 صعد للفريق الأول في أياكس ولعب هذا الموسم مع فريقه 32 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين

- مع الفريق الأول في أياكس لعب معه حتى الآن 94 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع لزملائه 5 أهداف

- لعب أيضا دي ليخت مع منتخب هولندا في مختلف الفئات السنية ولعب مع الأول منذ 2017 في 13 مباراة