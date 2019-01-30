كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفوز 3/0 علي الدفاع الحسني المغربي بالبطولة العربية للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحضور جماهيري غفير، فازت سيدات الزمالك علي سيدات الدفاع الحسني المغربي بنتيجه 3/0 في المباراه الثانيه من فعاليات اليوم الرابع للبطوله العربيه لانديه السيدات رقم 20 بالصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/18 و25/15 و16/25 لصالح نادي الزمالك . ويلعب بعد قليل سيدات الأهلي مع سبورتنج ضمن منافسات اليوم الرابع من البطولة.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | الزمالك يفوز 3/0 علي الدفاع الحسني المغربي بالبطولة العربية للطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.