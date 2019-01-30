رياضة | تعرف على نتائج اجتماع اللجنة المنظمة لمباريات بطولة إفريقيا للسلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج اجتماع اللجنة المنظمة لمباريات بطولة إفريقيا للسلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمباريات المجموعة الثالثة من دور الستة عشر من بطولة إفريقيا لكرة السلة، التي يستضيفها النادي الأهلي، اجتماعًا هامًا، اليوم، برئاسة جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة، للترتيب لاستضافة المباريات خلال الأيام القادمة.

وتم تشكيل اللجان الفرعية التي سوف تتولّى العديد من الملفات الهامة المتعلقة بالمباريات، حيث تم مناقشة ترتيبات مواعيد وصول الفرق وإقامتها وتنقلاتها، خاصة وأنه من المتوقع وصول الفرق يومي ٦ و٧ من فبراير، على أن تقام المباريات أيام ٨ و٩ و١٠ من الشهر ذاته، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وتم تحديد مواعيد تدريبات الفرق على الصالة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي، وكذلك مواعيد المباريات، وغيرها من الأمور، في إطار حرص الأهلي على تنظيم مباريات البطولة على أفضل ما يكون وبما يتناسب مع مكانة النادي التاريخية في تنظيم البطولات.

ويشارك الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثالثة، التي تضم فِرق أول أغسطس الأنجولي و«REG» بطل رواندا، وفيروفيارو بطل موزمبيق.