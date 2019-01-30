رياضة | بدء تسليم تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تسليم تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، إن تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المحدد لها السبت المقبل، يتم تسليمها، اليوم الأربعاء، في بعض منافذ شركة «فوري» لجميع جماهير الأهلي بالقاهرة والجيزة. على أن تستمر عملية توزيع التذاكر، غدًا الخميس، والسبت القادم، في باقي المحافظات. على أن يكون الاستلام بموجب البطاقة الشخصية لكل من قام بحجز التذكرة عن طريق نظام الحجز الإلكتروني.

يذكر أن الأهلي يلتقي سيمبا التنزاني مساء السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، في الجولتين الأولي والثانية.