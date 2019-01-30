رياضة | أطسا يخطف جناح بنى سويف والوليدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطسا يخطف جناح بنى سويف والوليدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو مركز شباب اطسا بمحافظة الفيوم فى اتمام التعاقد مع حسام ايمن لاعب الوليدية وذلك لمدة 6 شهور وذلك عقب رحيل اللاعب عن فريقه الوليدية بالتراضى .

حسام ايمن يبلغ من العمر 22 عام ويجيد واللعب بمركزى الظهير الايسر والهاف وسبق له اللعب بصفوف اندية دجلة وبنى سويف واف سي مصر.

ووقع اللاعب عقود انتقاله لاطسا الرياضى فى حضور الثلاثى احمد جيوشى واحمد فكرى وهنداوى محمد.

واعرب اللاعب عن سعادته بخطوته الكروية الجديدة متمنين مساهمته مع زملائه بالفريق نحو حجز بطاقة الصعود للقسم الثانى خاصة وان الفريق ينافس يحتل المركز الاول برصد 39 نقطة فيما يحتل مركز شباب ابو كساه المركز الثانى برصيد 37 نقطة بينما يحتل نادى الواسطى الرياضى المركز الثالث برصيد 34 نقطة بعد مرور 18 اسبوع من منافسات الدورى القسم الثالث.

وكان اطسا قد تغلب على نظيره مطرطاس بهد نظيف بالجولة الماضية ويستعد الفريق حاليا بجدية لمباراته القادمة امام مركز شباب مغاغة.