شاهد صورة آندي موراي بـ«الفخذ الحديدي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع نجم التنس الإنجليزي، آندي موراي، لجراحة في الفخذ، في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.

أندي موراي البالغ من العمر 31 عاما، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، يسعى لاستعادة مستواه منذ خضوعه لجراحة العام الماضي وخرجه من الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

اللاعب كان قد أعلن قبل بطولة أستراليا أنها قد تكون الأخيرة في مسيرته الاحترافية.

المصنف الأول عالميا سابقا، نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال تواجده في المستشفى وعلق عليها قائلا: “أملك الآن فخذا حديديا.. أشعر ببعض آثار الجراحة لكني أتمنى أن تضع نهاية للألم الذي كان يلازمني في الفخذ”.

موراي كان قد أعلن في مؤتمر صحفي شابته العاطفة في ملبورن، قبل بطولة أستراليا المفتوحة أنه سيعتزل خلال العام الجاري، وأنه يفضل القيام بذلك في ويمبلدون.

هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” كانت قد نقلت عن اللاعب قوله في تصريحات سابقة قوله: إن الجراحة هي الخيار الوحيد أمامه للاستمرار في الملاعب.. وإن هناك احتمال كبير لعدم قدرتي على العودة واللعب عقب الجراحة، أرغب في الاستمرار في التنس لكن ليس في وجود هذا الألم الحالي في فخذي.

موراي خضع في بادئ الأمر لجراحة في الفخذ الأيمن في يناير 2018 ولعب 15 مباراة منذ العودة إلى المنافسات في يونيو الماضي.. وكان من المقرر أن يشارك في بطولة مرسيليا المفتوحة الشهر المقبل لكنه انسحب من البطولة الأسبوع الماضي.