انت الان تتابع تفاصيل خبر ناصر الخليفي عضواً باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 08:27 مساءً - أعلنت رابطة الأندية الأوروبية انتخاب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، عضواً في اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليضاف هذا المنصب إلى سلسلة مناصب يتقلدها الرجل الذي يوصف بأنه ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم كرة القدم.

وسيعلّن هذا الأمر رسمياً خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في السابع من فبراير المقبل، بالعاصمة الإيطالية روما.

وبذلك سيحل الخليفي في تنفيذية الاتحاد الأوروبي، مكان إيفان غازيديس، الذي ترك منصبه وانتقل إلى ميلان الإيطالي كمدير تنفيذي، علماً أن الأندية الإيطالية ممثلة عبر رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي.

بدوره قال الخليفي (45 عاماً) في بيان: "إنه لشرف كبير لي أن يتم انتخابي للانضمام إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف قائلاً: "أتطلع بفارغ الصبر إلى العمل إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لتحسين وتطوير كرة القدم الأوروبية، مع ضمان مراعاة مصالح جميع الأندية في عملية صنع القرار".

ويُعد الخليفي شخصية رياضية ناجحة بامتياز؛ إذ يرأس نادي العاصمة الفرنسية منذ عام 2011، كما يشغل منصب المدير العام لشبكة قنوات "بي إن سبورت"، فضلاً عن توليه منصب رئيس الاتحاد القطري لكرة المضرب، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة عن منطقة غربي آسيا.

وفي سبتمبر 2017، انتُخب الخليفي، الذي يحمل شهادة في الإدارة والاقتصاد من جامعة قطر، عضواً في اللجنة التنفيذية لرابطة الأندية الأوروبية، كما صنفته شبكة "ESPN" العالمية ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم كرة القدم.