شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن إعارة سواريز لآرسنال حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل
الخليج 365- كشف برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إن لاعب الوسط دينيس سواريز سينتقل لأرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وعمل أوناي إيمري مدرب أرسنال مع اللاعب الإسباني البالغ من العمر 25 عاما خلال فترة إعارة سابقة لأشبيلية، ولم يشارك سواريز سوى في مباريات قليلة مع برشلونة هذا الموسم.
وقال برشلونة أيضا إنه مدد عقد سواريز لعام إضافي حتى 30 يونيو 2021.
ويحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز متساويا مع تشيلسي الذي تتبقى له مباراة ومتقدما بنقطتين على مانشستر يونايتد في الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وقال إيمري بعد الفوز 2-1 على كارديف سيتي أمس الثلاثاء "إذا نجحنا في ضم لاعب واحد ليساعدنا سيكون هذا رائعا. نحتاج إلى أجنحة".
ولدى سواريز خبرة سابقة في كرة القدم الإنجليزية إذ أمضى موسمين مع بين ناشئي مانشستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يعلن إعارة سواريز لآرسنال حتى نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.