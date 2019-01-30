شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن إعارة سواريز لآرسنال حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إن لاعب الوسط دينيس سواريز سينتقل لأرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعمل أوناي إيمري مدرب أرسنال مع اللاعب الإسباني البالغ من العمر 25 عاما خلال فترة إعارة سابقة لأشبيلية، ولم يشارك سواريز سوى في مباريات قليلة مع برشلونة هذا الموسم.

وقال برشلونة أيضا إنه مدد عقد سواريز لعام إضافي حتى 30 يونيو 2021.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز متساويا مع تشيلسي الذي تتبقى له مباراة ومتقدما بنقطتين على مانشستر يونايتد في الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري بعد الفوز 2-1 على كارديف سيتي أمس الثلاثاء "إذا نجحنا في ضم لاعب واحد ليساعدنا سيكون هذا رائعا. نحتاج إلى أجنحة".

ولدى سواريز خبرة سابقة في كرة القدم الإنجليزية إذ أمضى موسمين مع بين ناشئي مانشستر سيتي.