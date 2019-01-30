شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. نيمار يتغيب 10 أسابيع عن بي إس جي للإصابة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بيانًا رسميًا يحدد فيه التشخيص النهائي لإصابة جناحه البرازيلي "نيمار دا سيلفا"، الذي أصيب خلال مشاركته في بطولة كأس فرنسا، أمام ستراسبورج الأسبوع الماضي.

وقد حدد الطاقم الطبي للفريق مدة غياب قد تصل إلى 10 أسابيع، حسبما نشره الموقع الرسمي لـباريس سان جيرمان.

وأكد النادي الفرنسي أن اللاعب بالفعل مصاب في المشط الخامس للقدم اليمنى.

وتمنى النادي الفرنسي للاعبه "نيمار" الشفاء العاجل داعمين له حتى يعود إلى صفوف الفريق للمشاركة الرسمية في المباريات بعد التعافي من إصابته.

وبفترة الغياب المحددة لنيمار، يتأكد غيابه عن مباراتي فريقه، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر يونايتد خلال شهر فبراير ومارس المقبلين.