شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأهلي المصري يطلب من وزير الرياضة مضاعفة عدد الجماهير والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- طلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضرورة استكمال جهوده بشأن الحضور الجماهيري في المباريات المحلية، ومضاعفة عدد المشجعين في اللقاءات المقبلة، ليكون عشرة آلاف مشجع بدلًا من خمسة آلاف.

وأكّد الخطيب، في حديثه الإيجابي مع وزير الرياضة، على أنه حان الوقت لتعود الجماهير للمدرجات بمنتهى الالتزام، استعدادًا للحدث الرياضي الأكبر الذي تستضيفه مصر في يونيو المقبل، وهو كأس الأمم الإفريقية رقم 32..

وتطرّق رئيس الأهلي إلى تنظيم النادي لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة "رجال وسيدات" بحضور جماهيري خلال الفترة القادمة.

وأثنى الخطيب، في حواره، مع الدكتور أشرف صبحي على الدور الإيجابي لوزير الرياضة ورجال الأمن في مسألة الحضور الجماهيري خلال الفترة الماضية، ووعد وزير الرياضة بالاهتمام بطلب رئيس الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة وأنه يسعى بحكم مسئولياته الوزارية إلى تهيئة كافة الأجواء لنجاح بطولة الأمم الإفريقية.