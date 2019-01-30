شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا "للعب النظيف" وانتظروا كرة القدم في ثوبها الجديد! والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- "اللعب النظيف" تلك الكلمات البسيطة هي التي وضعت أسس كرة القدم في كل مكان حول العالم وبإختلاف الطريقة والأداء إذا كان الفريق يعتمد على الكرة الجماعية أو الفردية فلا يفسد أن الأهم هو كيفية التعامل مع اللاعبين لعدم إلحاق إصابة بهم.

ونظرًا لأن اللاعب يعتمد في المقام الأول على سلامة قدمه والتي تساعده على الركض والتسديد واستلام الكرة وكل تلك الحركات المعروفة في عالم المستديرة، ومن أجلها يفني حياته بكل تفاصيلها فنجده يبتعد عن الاستمرار في المجال التعليمي والإبتعاد عن تعلم مهارات جديدة.

حتى يضع كل تركيزه فقط داخل مستطيل أخضر وفي مباراة مدتها 90 دقيقة، ودومًا ما يكون الهدف هو الفوز وتحقيق نتيجة مرضية وإسعاد الجماهير ولكن ماذا لو كان هناك هدف خفي!.

فمثلًا في أي مباراة يسعى المدير الفني للحديث مع لاعبيه ويطالبهم بضرورة التركيز والفوز ويعطيهم بعض التعليمات التكتيكيه داخل الملعب وعدم فتح المساحات خلف المدافعين لعدم إستغلالها من قبل فريق المنافس.

ولكن عندما تكون المحاضرة عن كيفية إصابة لاعبي الفريق المنافس حينها سيصبح المستطيل الأخضر حلبة "مصارعة" وليس مكان مخصص لكرة القدم، هذا هو ما حدث في الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، في المباراة التي جمعت بين فريق لوكيزي أمام نظيره أليساندرا.

عندما تحدث جيانكارلو فافارين المدير الفني لفريق لوكيزي، مع لاعبيه وطالبهم "بكسر سيقان المنافس"، وأيضًا قام بتوجيه عبارات مسيئة مع أعضاء الجهاز الفني للفريق الآخر

وعاقب مسؤلو كرة القدم فى إيطاليا، جيانكارلو فافارين بالإيقاف لمدة خمسة أشهر على تلك الحادثة، ولكن يبقي السؤال هل سيختفي "اللعب النظيف" من الملاعب العالمية والعربية؟