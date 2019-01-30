شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يضغط على قاسم باشا للرحيل عن صفوفه والان مع التفاصيل

الخليج 365- تغيب محمود حسن تريزيجه، الجناح المصري المحترف في نادي قاسم باشا التركي، عن تدريبات فريقه أمس الثلاثاء، في محاولةٍ منه للضغط على إدارة النادي لاستجابة طلبه في الرحيل عن صفوف فريقه.

وقال تريزيجيه في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "Ensonhaber" التركية، "جالطة سراي يريد ضمي، وأريد في الانتقال إليه واللعب بقميصه".

فقد طلب تريزيجيه من إدارة قاسم باشا الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتلقى العديد من العروض منها التركية كضمه لجالطة سراي، و بشكتاش وفناربخشة ، ومن خارج الدوري التركي كعروض لاتسيو وروما من الدوري الإيطالي.

ويسعى جالطة سراي للتعاقد مع "تريزيجيه" لتعويض رحيل مهاجمه "جاري رودريجيز" الذي انتقل قبل أسابيع إلى اتحاد جدة السعودي.

يذكر أن قاسم باشا يستعد لمباراته أمام سيفا سبور، السبت المقبل الموافق 2 من فبراير، الذي غاب عن تدريباتها المحترف المصري، في الدور الـ 16 ضمن منافسات كأس تركيا.