شكرا لقرائتكم خبر عن العين الإماراتي يكشف عن هوية المدرب الجديد والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم، عن هوية المدير الفني الذي يقترب من خلافة الكرواتي زوران ماميتش، في تدريب فريق العين، خلال الفترة المقلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “آبولا” البرتغالية، فإن إدارة نادي العين، برئاسة غانم الهاجري دخلت في مفاوضات مع باولو سوزا، المدير الفني السابق لفريق تيانجين الصيني، من أجل قيادة “الزعيم” بعد فسخ تعاقد ماميتش.

وكان النادي الإماراتي أعلن عن فسخ تعاقده مع ماميتش بالتراضي وبطلب من المدرب الكرواتي، الذي بات قريباً من العمل في الدوري السعودي وقيادة فريق الهلال بدلاً من جورجي جيسوس.

وارتبط اسم زوران بشدة بالاقتراب من الدوري السعودي، لتولي تدريب فريق الهلال، بعد أن توصل إلى اتفاق مع إدارة الفريق لخلافة البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الحالي للفريق.