شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على حطام طائرة سالا في فرنسا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز 366- كشفت بعض التقارير الأنجليزية أنه تم العثور على حطام أحد الطائرات على شاطئ بالقرب من سورتونفيل على ساحل شمال فرنسا.

وأكدت صحيفة "ذا صن"، أن بعض المحققين الفرنسيين تمكنوا من العثور على وسائد لطائرة من المرجح أنها التي كانت تقل الأرجنتيني إيمليانو سالا لاعب نانت الفرنسي السابق الذي كان في طريقه لكارديف بأنجلترا.

قال فرع التحقيق في الحوادث الجوية (ايه ايه اي بي) انه من المرجح ان تكون الوسائد من طائرة بايبر ماليبو التي اختفت يوم الاثنين الماضي.

ومن المقرر الآن إجراء بحث تحت الماء في الوقت الذي يسعى فيه المحققون إلى استعادة حطام الطائرة.

وأصدر فرع التحقيق في الحوادث الجوية بيانا جاء كالتالي، " صباح يوم الاثنين 28 يناير، تم إبلاغنا من قبل مكتب الدراسات العليا وهيئة التحقيق للسلامة الفرنسية، أنه تم العثور على جزء من وسادة مقعد على الشاطئ القريب على شبه جزيرة Cotentin.

وتابع، "تم العثور على وسادة ثانية في نفس المنطقة في وقت لاحق من ذلك اليوم".

أضاف البيان، "من الفحص الأولي استنتجنا أنه من المحتمل أن تكون الوسائد من الطائرة المفقودة، لقد حددنا الآن منطقة بحث تحت الماء ذات أولوية تقارب أربعة أميال بحرية مربعة".

ومن المقرر أن يبدأ البحث الجديد في نهاية هذا الأسبوع بسبب الظروف الجوية الصعبة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.