شكرا لقرائتكم خبر عن الكيني يشعل المنافسة مع الزمالك المصري قبل المواجهة في الكونفدرالية والان مع التفاصيل

الخليج 365- يشعل الفريق الكيني حماس منافسه المصري الزمالك في بطولة الكونفدرالية، بانتصار الأول على مواطنه المنافس في الدوري الكيني، سوني شوجر، بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من الدوري الكيني.

وقد استطاع جور ماهيا من هذا الفوز تحقيق تقدمه في ترتيب الدوري الكيني، بوصوله للنقطة 16، ليصل إلى المركز الرابع بفارق 8 نقاط تفصله عن ماثاري يونايتد متصدر الترتيب.

ومن المقرر أن يستقبل جور ماهيا الكيني، فريق الزمالك ممثل مصر في بطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل الموافق 3 فبراير، في أولى جولات دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن الزمالك يقع في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من نصر حسين داي الجزائري، وبيترو أتليتكو الأنجولي، ومنافسه الكيني جور ماهيا.