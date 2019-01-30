شكرا لقرائتكم خبر عن الكيني يشعل المنافسة مع الزمالك المصري قبل المواجهة في الكونفدرالية والان مع التفاصيل
الخليج 365- يشعل الفريق الكيني حماس منافسه المصري الزمالك في بطولة الكونفدرالية، بانتصار الأول على مواطنه المنافس في الدوري الكيني، سوني شوجر، بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من الدوري الكيني.
وقد استطاع جور ماهيا من هذا الفوز تحقيق تقدمه في ترتيب الدوري الكيني، بوصوله للنقطة 16، ليصل إلى المركز الرابع بفارق 8 نقاط تفصله عن ماثاري يونايتد متصدر الترتيب.
ومن المقرر أن يستقبل جور ماهيا الكيني، فريق الزمالك ممثل مصر في بطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل الموافق 3 فبراير، في أولى جولات دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية.
جدير بالذكر أن الزمالك يقع في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من نصر حسين داي الجزائري، وبيترو أتليتكو الأنجولي، ومنافسه الكيني جور ماهيا.
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