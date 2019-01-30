شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تعيين أحمد عفيفي متحدثاً رسمياً والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الذي ينافس في بطولة الدوري المصري الممتاز تعيين الإعلامي أحمد عفيفي متحدث رسمياً للنادي وهو الذي عمل من قبل مقدم للبرامج الرياضية كما أنه قام بتحليل مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عفيفي مقدماً للإستديوهات التحليلية على قناة بيراميدز قبل أن يتم إغلاقها وعلى صعيد متصل يفاضل المدير الفني المؤقت للفريق الصقر أحمد حسن بين لاعبين للمشاركة في الجبهة اليسرى بين الثنائي أحمد أيمن منصور وعمر جابر خلال مباراة الداخلية التي تجمع الفريقان الاثنين المقبل لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

وقرر تركي آل الشيخ مالك النادي تعيين أحمد حسن مدير فني مؤقت خلال مباراة الداخلية قبل أن يبدأ المدير الفني الجديد الأرجنتيني رامون دياز عمله مع الفريق بعد المباراة حيث قرر حسن إختبار أكثر من لاعب بخلاف أحمد أيمن منصور وعمر جابر خلال التدريبات إلى أن إستقر على الثنائي الأخير.