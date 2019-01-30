شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة تصفيات أمم أفريقيا للمحليين تسفر عن إصطدام المغرب بالجزائر والان مع التفاصيل

الخليج 365- اسفرت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم والتي أجريت اليوم الأربعاء عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الجزائري وذلك لتحديد هوية المنتخب المتأهل إلى البطولة المقبلة المقرر إقامتها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

ولم يتم تحديد موعد المباراة حتى الآن حيث أنه من المنتظر إصطدام الجزائر بالمغرب في مواجهتي ذهاب وإياب لتحديد ممثل دول شمال أفريقيا في البطولة المقبلة والتي إستقر الكاف أن تقام التصفيات وفقاً للمناطق الجغرافية في القارة السمراء.

يذكر أن المنتخب المغربي قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم ويرغب اللاعبون في تخطي عقبة الجزائر من أجل ضمان المنافسة على لقب البطولة القادمة.