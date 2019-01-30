شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي المصري السابق يقترب من قيادة الرجاء خلفاً لجاريدو والان مع التفاصيل

الخليج 365- توصلت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي إلى إتفاق مبدئي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي المصري من أجل تولي مهمة الإشراف على الفريق خلفاً للأسباني خوان كارلوس جاريدو الذي أقيل من منصبه بعد دخوله في صدامات مع نجوم الفريق.

وأكدت بعض المصادر المطلعة القريبة من نادي الرجاء أن الاتفاق مع كارتيرون متوقف حالياً على تفاصيل العقد الذي من المنتظر أن يمتد إلى عامين ونصف العام خاصةً بعد التوصل إلى إتفاق حول المقابل المادي الذي سيتقاده الفرنسي مع فريقه المغربي الجديد.

ومن المنتظر أن يحصل كارتيرون على نفس الراتب الذي كان يحصل عليه جاريدو وهو 40 ألف دولار أمريكي على الرغم من أنه إشترط راتب أكبر للموافقة على العرض لكنه رضخ ووافق في النهاية على هذا المقابل كما سيتولى مساعده كارتيرون في مهمته يوسف سفري الذي تواجد ايضاً مع جاريدو.

وكان جاريدو قد نجح في التتويج وقياده الرجاء للحصول على لقب الكونفدرالية الافريقية بالتغلب على فريق نادي فيتا كلوب في النهائي لكن الصدامات الاخيرة بينه وبين نجوم الفريق امثال محمود بن حليب الذي إستبعده عن المشاركة في آخر أربعة لقاءات حالت دون إستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق ليتم الإستقرار على كارتيرون.