شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً كلوب ليون المكسيكي يعلن تعاقده مع نجم أرسنال السابق والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلنت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأربعاء من إيطاليا ان نادي كلوب ليون المكسيكي قد نجح في التعاقد مع الكوستاريكي جويل كامبل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فروزينوني على سبيل الإعارة قادماً من أرسنال الأنجليزي
وكان كامبل صاحب الستة وعشرين عاماً قد غادر قلعة الجانرز في شهر أغسطس الماضي بإتجاه نادي فروزينوني على سبيل الإعارة وذلك بعد أن مثل كتيبة فروزينوني في سبعة عشر مباراة لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف مع فريقه الذي يحتل المركز الأخير في الكالتشيو.
ومن المنتظر أن يرتدي اللاعب قميص فريقه المكسيكي الجديد خلال الأشهر المقليلة المقبلة وذلك للمساهمة في تعديل النتائج بعد أن تلقى فريقه الجديد في بطولة الدوري حتى الآن فوز واحد وتعادلين وخسارة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً كلوب ليون المكسيكي يعلن تعاقده مع نجم أرسنال السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.