شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً كلوب ليون المكسيكي يعلن تعاقده مع نجم أرسنال السابق والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأربعاء من إيطاليا ان نادي كلوب ليون المكسيكي قد نجح في التعاقد مع الكوستاريكي جويل كامبل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فروزينوني على سبيل الإعارة قادماً من أرسنال الأنجليزي

وكان كامبل صاحب الستة وعشرين عاماً قد غادر قلعة الجانرز في شهر أغسطس الماضي بإتجاه نادي فروزينوني على سبيل الإعارة وذلك بعد أن مثل كتيبة فروزينوني في سبعة عشر مباراة لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف مع فريقه الذي يحتل المركز الأخير في الكالتشيو.

ومن المنتظر أن يرتدي اللاعب قميص فريقه المكسيكي الجديد خلال الأشهر المقليلة المقبلة وذلك للمساهمة في تعديل النتائج بعد أن تلقى فريقه الجديد في بطولة الدوري حتى الآن فوز واحد وتعادلين وخسارة.