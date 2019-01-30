انت الان تتابع برنامج تونسي يستغل محمد صلاح لإثارة الفتنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٣٠ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

في ظل حالة التألق التي يعيشها الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما حفر اسمه بين الكبار في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، بمهاراته الكروية وتواضعه اللا محدود وحبه من المصريين والعرب، وتحقيقه إنجازا تاريخيا لمصر والعرب بالتواجد ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم، خرج برنامج يسمى «أمور جدية»، الذي يتم عرضه على شاشة التليفزيون التونسي، ليثير الفتنة بين الجماهير المصرية والتونسية، من خلال السخرية من «الفرعون المصري».

وسخر البرنامج التونسي "أمور جدية" بطريقة فجة وغير مقبولة من محمد صلاح، بعد أن أحضر أحد الأشخاص يرتدي زي صلاح و"باروكة"، وقام البرنامج بعرض عدد من الصور للاعب والاستهزاء به، ومن طريقة احتفاله بإحراز الأهداف. وقام ضيوف البرنامج بالسخرية من كلمة "فخر العرب" التى أطلقها عليه الشعب المصرى بعد تألقه خلال