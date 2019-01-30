انت الان تتابع رسميا.. غياب نيمار عن سان جيرمان لمدة 10 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٣٠ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

تلقى نادي باريس سان جيرمان صدمة كبيرة بعد التأكد من غياب نيمار دا سيلفا، نجم الفريق لمدة 10 أسابيع بسبب الإصابة التى تعرض لها فى كاحل القدم اليمنى خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام ستراسبورج، التي جمعتهما الأربعاء الماضي، ضمن فعاليات كأس فرنسا، وخرج بعدها متأثرا بإصابته، وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إنه من المنتظر أن يخضع الدولي البرازيلي لعملية جراحية، خلال الساعات القليلة المقبلة، وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب رفض الخضوع لعملية جراحية للحاق بمنتخب البرازيل ببطولة كوبا أمريكا التي ستقام الصيف المقبل.

وذكر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن نادى باريس سان جيرمان قرر بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رفضه الخضوع لعملية جراحية بسبب إصابته الأخيرة. وتعرض نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لإصابة قوية في الكاحل خلال مشاركته في انتصار فريقه على نادي أولمبيك مارسيليا