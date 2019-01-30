شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام «حفني» و«مدبولي» في مران الزمالك استعدادًا لـ«جورماهيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أيمن حفني صانع الألعاب بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وأحمد مدبولي، جناح الفريق، في التدريبات الجماعية المقامة اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني الأحد المقبل، في افتتاح مشوار الفريق بدورى المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.

جاءت مشاركة صانع ألعاب الزمالك، عقب إنهائه البرنامج الطبي والتأهيلي الذي وضع له بالفترة الماضية لتجهيزه بشكل قوي للمباريات المقبلة.

كما انتظم مدبولي، بالتدريبات عقب حصوله على إذن بالغياب عن التدريبات الأخيرة، قبل لقاء المقاصة، لتأدية امتحانات منتصف العام، حيث تم تخصيص برنامج تأهيلي وبدني يقوم به بجمانيزيوم النادي لتجهيزه، ثم شارك بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.