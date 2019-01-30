شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب من وزير الرياضة مضاعفة الحضور الجماهيري في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضرورة استكمال جهوده بشأن الحضور الجماهيري في المباريات المحلية، ومضاعفة عدد المشجعين في اللقاءات المقبلة، ليكون عشرة آلاف مشجع بدلًا من خمسة آلاف، وهو العدد المسموح به حاليًا، خاصة بعد نجاح التجربة خلال الفترة الماضية والتزام الجماهير بالتعاون مع رجال الأمن الذين بذلوا جهودًا كبيرة في تأمين وسلامة الجميع.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الرياضة للكابتن محمود الخطيب، مساء اليوم، بمعهد التدريب المدني.. وجاء في مقابلة رئيس الأهلي أن يكون الحضور الجماهيري في المباريات الإفريقية بدون حدٍ أقصى أو 75% من سعة الملعب الذي تقام عليه المباراة على أقل تقدير. ويكون ذلك دعمًا ومساندة لكافة الأندية المصرية المشاركة في بطولات الـكاف.

وأكّد الخطيب، في حديثه الإيجابي مع وزير الرياضة، على أنه حان الوقت لتضافر كافة الجهود من كل العناصر، وتعود الجماهير للمدرجات بمنتهى الالتزام، استعدادًا للحدث الرياضي الأكبر الذي تستضيفه مصر في يونيو المقبل، وهو كأس الأمم الإفريقية رقم 32.

وتطرّق رئيس الأهلي إلى تنظيم النادي لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة “رجال وسيدات” بحضور جماهيري خلال الفترة القادمة. كما تطرق أيضًا إلى جهود كافة عناصر المنظومة الرياضية، وضرورة توحّد الجميع خلف الأهداف الوطنية، وأن يكون الحضور الجماهيري الكبير في اللقاءات الإفريقية “بروفه حقيقية” لما سوف يجري في بطولة الأمم الإفريقية.

وأثنى الخطيب، في حواره، مع الدكتور أشرف صبحي على الدور الإيجابي لوزير الرياضة ورجال الأمن في مسألة الحضور الجماهيري خلال الفترة الماضية، لا سيما وأنه كان هناك التزام من جانب الجمهور وتقدير للمسئولية ورغبة في التعاون المثمر.

ووعد وزير الرياضة بالاهتمام بطلب رئيس الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة وأنه يسعى بحكم مسئولياته الوزارية إلى تهيئة كافة الأجواء لنجاح بطولة الأمم الإفريقية، لتخرج بالصورة التي تعبر عن تاريخ مصر الكبير.