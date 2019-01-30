الخطيب يقدم طلبين لوزير الرياضة المصري أشرف صبحي

طلب ئيس النادي الاهلي محمود الخطيب، من وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي ، استكمال جهوده بشأن الحضور الجماهيري في المباريات المحلية، ومضاعفة عدد المشجعين ليكون 10 آلاف، بدلًا من 5 آلاف حاليًا.
كما طلب الخطيب من الوزير، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء، أن يكون الحضور الجماهيري في المباريات الإفريقية، بدون حد أقصى، أو 75% من سعة الملعب، على أقل تقدير، دعمًا للأندية المصرية المشاركة في بطولات الكاف.
وأشار إلى أنه حان الوقت، لتضافر جهود كل العناصر، كي تعود الجماهير للمدرجات بمنتهى الالتزام، استعدادًا للحدث الرياضي الأكبر، وهو كأس الأمم الإفريقية 2019.
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