رسميا..أحمد عفيفي متحدثا لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز المصري ، اليوم الأربعاء، تعيين الإعلامي أحمد عفيفي، متحدثا رسميا باسم النادي.
وعمل عفيفي مقدما لأكثر من برنامج، ومحللا للمباريات، في عدة قنوات، آخرها قناة بيراميدز ثم قناة السعودية الرياضية.
على صعيد متصل، يفاضل أحمد حسن المدير الفني المؤقت للفريق، بين الثنائي أحمد أيمن منصور وعمر جابر، للمشاركة في مركز الظهير الأيسر، خلال لقاء الداخلية، يوم الإثنين المقبل، في الجولة 21 للدوري.
واختبر حسن أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيسر، خلال التدريبات.
ويقود حسن، بيراميدز، خلال لقاء الداخلية، قبل أن يبدأ الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد، عمله مع الفريق.
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