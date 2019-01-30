سولاري ينتقد جوارديولا على تصريحاته حول ريال مدريد

صرح سانتياجو سولاري، المدرب الأرجنتيني والمدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد أمام جيرونا، غدا الخميس، على ملعب «مونتيليفي» في إياب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، تحدث عن المباراة وانتقال ألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد وعن إغفال جوارديولا اختيار ريال مدريد ضمن أفضل ثلاثة أندية في العالم، ورفض الحديث عن اهتمام النادي بضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم بنفيكا.

وقال سولاري حول اللقاء: «سنقاتل من أجل كل شيء حتى النهاية، بسبب التزام اللاعبين، فقلوب اللاعبين عنصر أساسي، وسنقاتل من أجل جميع الألقاب التي ننافس بها».

ورد على المدرب بيب جوارديولا، معترفا أن ريال مدريد هو الأفضل في العالم: «يبدو أن إغفال جوارديولا لريال مدريد متعمدا، فريال مدريد هو النادي الأفضل في التاريخ وأيضا خلال العقد الأخير».

وعند سؤاله عن انتقال مهاجم ريال مدريد السابق ألفارو موراتا، أضاف: «انتقال موراتا واستقبال مشجعي أتليتي له؟ أي لاعب كرة القدم، ينتقل من ناد إلى آخر، عليه أن يكون محترفًا، ثم قد يحدث أنك تقع في الحب مع النادي الذي تلعب فيه، وحدث لي ذلك مع مدريد».

وطمئن الجميع حول حالة قائد الفريق سيرجيو راموس، قائلا: «سيرجيو راموس بخير، لقد كان خائفاً بعض الشيء ولكنه تدرب معنا بشكل طبيعي».

وعند سؤاله هل سيدفع بالحارس الكوستاريكي في المباراة أم لا، أردف: «كيلور نافاس متاح، لكن لن أقوم باختيار التشكيلة اليوم، الشيء المهم هو أن هناك منافسة جدية على المراكز الأساسية في الفريق».

وحول سؤاله عن اهتمام ريال مدريد بضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لتدعيم صفوف الفريق هجوميا، قال: «الاهتمام بلوكا يوفيتش؟... لا أستطيع الإجابة، أنا آسف».

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وعن تفضيله للدفع بالبرازيلي فينيسيوس أو الويلزي جاريث بيل: «فينيسيوس أو بيل؟ أفضل الأخبار هي أن الجميع متاح، ما عدا فاييخو، المنافسة الداخلية هي في غاية الأهمية، وأكرر نحن جميعا سعداء بما يقدمه فينيسيوس، لقد أظهر الكثير من الأشياء».

وأعترف أن إيسكو ومارسيلو من اللاعبين المهمين في الفريق: «حالة ايسكو ومارسيلو ليست متشابهة، كل مباراة مختلفة، هما لاعبان لهما وزنهما بالفريق وبإمكانهما تغيير نتيجة أي لقاء، والشيء المهم هو أن هناك الكثير من المنافسة، نحن نستعيد اللاعبين، وهذا يجعلنا فريقا أفضل».

وأختتم بأن الفريق لا يحتاج لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري بالمزيد من اللاعبين: «لم أفكر في التعاقدات لفصل الشتاء، لدينا تشكيلة رائعة، وسنقاتل من أجل جميع الجبهات، والفريق متحمس لمواجهة كل مباراة جديدة، وعاد العديد من اللاعبين إلى مستواهم، وهذه هي أفضل الأخبار».