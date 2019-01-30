مدرب الأهلي المصري السابق يقترب من تولى مهام الرجاء المغربي

اتفق نادي الرجاء البيضاوي، مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لاتفاق شبه نهائي لتولي مهمة الإشراف على الجهاز الفني للفريق، خلفا للإسباني خوان كارلرس جاريدو، الذي أقُيل من منصبه .

ونقلت مصادر بالرجاء ل، اليوم الأربعاء، خبر الاتفاق مع كارتيرون على جميع تفاصيل العقد، الذي سيستمر لموسمين ونصف، بعد تجاوز الخلاف حول مسألة الراتب.

ووفقا للمصادر، فقد تم التوصل للاتفاق مع كارتيرون بحصوله على نفس راتب خوان كارلوس جاريدو، وهو 40 ألف دولار، بعد أن كان يشترط راتبا أكبر.

وتابعت بأن تفاصيل صغيرة فقط هي من تحول دون الإعلان عن كارتيرون مدربا للرجاء، والذي سيساعده يوسف سفري، كما كان الشأن مع المدرب السابق للفريق.

يشار إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، كان قد تولى تدريب الأهلي المصري، قبل إقالته مؤخرا بعد خسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، أمام الترجي التونسي في النهائي، ثم وداع كأس زايد للأندية العربية.