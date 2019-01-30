فاولر: صلاح يُعامل بشكل أسوأ من هاري كين

رد روبي فاولر، أسطورة ليفربول، اليوم الأربعاء، على منتقدين النجم المصري، محمد صلاح، بعد الهجوم عليه من بعض الجماهير الإنجليزية، التي اتهمته بادعاء السقوط في منطقة الجزاء.

وقال فاولر، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "لم أكن أبدا من الذين يغطسون أمام الخصم، إذا كانت لدي فرصة للتسديد كنت أستغلها".

وأضاف: "رغم ذلك، لا أصدق الانتقادات الموجهة لصلاح في الأسابيع الأخيرة، حول اتهامه بالغش".

وتابع: "لماذا كان الأمر (مع صلاح) أسوأ بكثير، مما كان يحدث مع هاري كين، على سبيل المثال، أو مايكل أوين وديفيد بيكهام؟".

وأكمل: "يجب أن نكون حذرين جدًا.. علينا التوقف عن ذلك، إذا كان يتم استهداف صلاح بسبب المكان الذي جاء منه".

وأختتم : "ربما يُستهدف صلاح لأنه من خارج إنجلترا، إذا كان هذا هو السبب، فهو غير مقبول.. نعم تغيرت بعض المواقف، لكن بعض المواقف المتعلقة باللاعبين الأجانب، لم تتغير بشكل كاف".

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول هدافي البريميرليج حاليًا، برصيد 16 هدفًا.