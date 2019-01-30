فيلم وثائقي لسيرجيو راموس تخليدا لمسيرته

أعلن اللاعب الاسباني وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، مشاركته في إطلاق فيلم وثائقي بالتعاون مع شبكة "أمازون" عن مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم.

ونشر راموس عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مقطع فيديو يعلن فيه عن إطلاق الفيلم، الذي سيكون متاحا عبر "أمازون".

وقال راموس عبر تويتر: "أنا سعيد لإخباركم عن مشروع عملاق مع برايم فيديو، سيكون متاحا حصريا عبر أمازون برايم، سأخبركم".

وتعرض راموس لإصابة في الركبة اليسرى أمام إسبانيول مطلع الأسبوع الجاري، في مسابقة الدوري الإسباني، لكن التقارير الصحفية تشير إلى أنها ستبعده فقط عن مباراة جيرونا في إياب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.