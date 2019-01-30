محمد صلاح يقود ليفربول الليلة أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول لمعادلة إنجاز لويس سواريز لاعب برشلونة الاسباني الحالي عندما يستضيف ليفربول نظيره ليستر سيتي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف وحيد في مباراة اليوم ليصبح أول لاعب من ليفربول يحرز 20 هدفا في موسمين متتاليين منذ موسم 2013-2014، ليعادل إنجاز مهاجم ليفربول السابق، لويس سواريز في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وسجل محمد صلاح 44 هدفاً في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الماضي مع ليفربول فيما سجل 19 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

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