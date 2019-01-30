بيراميدز يعلن تعيين أحمد عفيفي متحدثًا رسميًا للنادي

أعلن نادي بيراميدز رسميًا، تعيين الإعلامي أحمد عفيفي، متحدثا رسميا للنادي خلال الفترة المقبلة.

ويحتل نادي بيراميدز وصافة ترتيب الدوري الممتاز في الموسم الحالي برصيد 39 نقطة.

وجاء بالحساب الرسمي لنادي بيراميدز على “تويتر” “رسمياً، تم تعيين الإعلامي المتألق أحمد عفيفي متحدثاً رسمياً لنادي بيراميدز”.

أحمد عفيفي، عمل في الفترة الأخيرة بقنوات “دي إم سي” و”بيراميدز” قبل أن يتم غلقهما لأسباب مختلفة، وتواجد لفترة قصيرة بقناة “السعودية الرياضية”.

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