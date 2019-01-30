شكرا لقرائتكم الرجاء المغربي تخصص مطاريد الأهلي..كاتيرون مدربًا الفريق بعد جاريدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادى الرجاء البيضاوى أتم اتفاقه مع الفرنسى باتريس كارتيرون، لتدريب الفريق خلفًا للإسبانى خوان كارلوس جاريدو. وسبق للثنائى كارتيرون وجاريدو تدريب الأهلي حيث وصل الأول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا مع الشياطين الحمر، والثانى قاده للتتويج بالكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه. وأشار موقع "البطولة" المغربي إلى أن تعيين كارتيرون جاء بناءا على توصية من مواطنه هيرفى رينارد المدير الفنى للمنتخب المغربى. وأوضح الموقع المغربى أن جاريدو اتفق مع إدارة الرجاء أمس بعد جلسة مطولة شهدت خلافات على المقابل المادى حيث طلب 50 ألف دولار شهريًا لكن تم تقلييص هذا المبلغ لاحقًا.

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