شكرا لقرائتكم ميلان يكثف محاولاته لخطف كاراسكو من الدوري الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يكثف نادي ميلان الإيطالي من محاولاته في التعاقد مع البلجيكى يانيك كاراسكو من صفوف "داليان ييفانج" الصينى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ووفقا لـ"سكاى سبورت إيطاليا"، فإن النادى الصينى قرر تخفيض طلباته المالية للتخلى عن اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد.
ويحاول أرسنال التعاقد مع اللاعب بعد فشل مفاوضاته مع جناح انتر ميلان إيفان بيريسيتش، وهو الفريق الذى يرغب فى ضم البلجيكى هو الأخر وارسال أنتونيو كاندريفا فى الجهة المقابلة، لكن الأخير يرفض فكرة الانتقال للدورى الصينى حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يكثف محاولاته لخطف كاراسكو من الدوري الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.