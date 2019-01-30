شكرا لقرائتكم ميلان يكثف محاولاته لخطف كاراسكو من الدوري الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف نادي ميلان الإيطالي من محاولاته في التعاقد مع البلجيكى يانيك كاراسكو من صفوف "داليان ييفانج" الصينى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ووفقا لـ"سكاى سبورت إيطاليا"، فإن النادى الصينى قرر تخفيض طلباته المالية للتخلى عن اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد.

ويحاول أرسنال التعاقد مع اللاعب بعد فشل مفاوضاته مع جناح انتر ميلان إيفان بيريسيتش، وهو الفريق الذى يرغب فى ضم البلجيكى هو الأخر وارسال أنتونيو كاندريفا فى الجهة المقابلة، لكن الأخير يرفض فكرة الانتقال للدورى الصينى حتى الآن.