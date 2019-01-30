شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم الأربعاء 30 / 1 / 2019 كلوب يتحدث عن مواجهة ليستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح عن المباراة المرتقبة التي تنتظر الفريق ضد ليستر سيتي في العاشرة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

الفوز سيرفع رصيد الريدز إلى 53 نقطة، ليزيد الفارق فى الصدارة عن مانشستر سيتى الثانى إلى 7 نقاط.

كلوب يؤكد على صعوبة لقاء ليستر سيتى

وقال كلوب فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "من أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق الفوز على بالاس، هو كيفية تعامل الفريق مع الصعوبات وإيجاد الطرق الممكنة لتحقيق الفوز. جاء كريستال بالاس إلى آنفيلد بعد أن حققوا نتائج كبيرة في الدوري ولعبوا بشكل جيد وتم اختبارنا إلى أقصى حد. تغلبنا على كل المشاكل ووجدنا طريقة للفوز وقدمنا كرة قدم رائعة وخلقنا العديد من الفرص وأحرزنا 4 أهداف".

وأضاف مدرب ليفربول، "تلك العقلية ستكون حاسمة بالنسبة لنا فيما تبقى من الموسم، لم نكن في حاجة للقتال أمام برايتون وبالاس لنعلم هذا ندرك جيداً أن أي فريق يوجهنا، يمتلك الدوافع لهزيمتنا. لن يمكننا حصد النقاط إلا بعد أن نتحلى بهذه العقلية، مع ذلك أؤكد أن كل ما تحقق هو إلى الآن. يجب أن نواصل القيام بهذا وأن نقاتل لإيجاد طريقة ما لتحقيق الفوز".

واصل كلوب حديثه عن مباراة ليفربول وليستر سيتي قائلاً، "بصفتنا مدربين، نقوم بتحليل دقيق لمنافسينا. بالنظر لسجل ليستر هذا الموسم، نجد أنهم حققوا الفوز على أفضل الفرق في الدوري داخل وخارج ديارهم، المباراة التي خضناها في ليستر، كانت أيضاً قوية للغاية".

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويسعى ليفربول لإستغلال هدية نيوكاسل يونايتد بتحقيق الفوز على ليستر سيتي وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 7 نقاط، بعد خسارة الفريق السماوي ضد نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

وتبدو حظوظ ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب فى تحقيق فوزه الـ20 بالنسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هي الأوفر، لاسيما أن الفريق يتمتع بدفاع صلب لم يدخل مرماه سوى 13 هدفًا في 23 مباراة، في حين يواصل ثلاثي خط الهجوم المكون من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه هوايته التهديفية.

كلوب يدافع عن محمد صلاح

رفض يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزي الاتهامات الموجهة إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر بإدعاء التمثيل وخداع الحكام من أجل الحصول على ركلات الجزاء خلال مشاركته في مباريات "الريدز" بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال يورجن كلوب فى تصريحات لوسائل الاعلام الانجليزية "لا يوجد لدي سبب للحديث مع محمد صلاح بشأن قضية التمثيل"مُضيفاً:، "جميع ركلات الجزاء التي تم احتسابها لمحمد صلاح كانت صحيحة، لماذا يتعامل الناس مع تلك الركلات الصحيحة وكأن اللاعب تحايل من أجل الحصول عليها.. لماذا يحدث ذلك؟،

وتساءل كلوب: هل تريدون مشاهدة قطرات الدماء وهي تتساقط من محمد صلاح من أجل إحتساب ركلة الجزاء".

واصل كلوب دفاعه عن محمد صلاح "لا أريد من اللاعبين السقوط على أرض الملعب بدون سبب، محمد صلاح يدرك ذلك جيداً".

ويسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة ليفربول نحو قطع خطوة جديدة لإحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ 29 عامًا عندما يستضيف ليستر سيتي في العاشرة مساء اليوم بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي خسر أمس أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.