شكرا لقرائتكم رسميا.. سواريز ينتقل إلى أرسنال على سبيل الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن برشلونة الإسبانى رسميا اليوم الأربعاء، انضمام لاعبه دينيس سواريز إلى أرسنال الإنجليزى خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارى. وكشف النادى الكتالونى عن تجديد عقد لاعب خط الوسط صاحب الـ 25 عاما لمدة موسمين ونصف وإعارته لأرسنال الانجليزى لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء. وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن هناك بند خيار الشراء لـ الجانرز مقابل 18 مليون يورو بعد نهاية الموسم. وأراد أرسنال فى ضم سواريز ليكون بديلا للويلزى آرون رامسى والذى رفض تمديد تعاقده مع النادى اللندنى بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

برشلونة يعلن انتقال سواريز

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