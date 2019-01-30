شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يرفض ضم شيكابالا للمصري بشروط الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب ايهاب جلال المدير الفني للمصرى، عن سعادته بالفوز على فريق بتروجت بهدف نظيف، وتحقيق ثلاث نقاط غالية تسهم كثيراً في تحسن ترتيب الفريق بجدول المسابقة وتخفف من الضغوط الكبيرة على الجميع داخل النادي المصري خلال الفترة الأخيرة ، مشيراً أن المصري كان يستحق الفوز بعدد كبير من الأهداف لولا اهدار لاعبيه للعديد من الفرص المؤكدة التي زادت من صعوبة المباراة ، خاصةً بعدما أضاع بتروجيت أكثر من هدف من هجماتهم المرتدة.
وأشاد جلال بأداء عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم العائد للتشكيل الأساسي بعد غياب ايزي ايميكا ، مضيفاً أن عدد كبير من اللاعبين خاضوا المباراة وهم في حالة قلق نتيجة تخوفهم من الحصول على الانذار الثالث والغياب بالتالي عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.
وعن صفقة شيكابالا، قال أن الزمالك يبالغ فى مطالبه المالية ولم نتوصل لاتفاق نهائى بشأن إتمام الانتقال، وسأبلغ إدارة النادى برفضى ضم الفهد الأسمر بالمبلغ المطلوب من الزمالك.
يذكر أن الزمالك طلب 12 مليون جنيه نظير بيع شيكابالا، و6 ملايين مقابل الاعارة 6 شهور.
على الجهة المقابلة، كشف مصدر مطلع الأسباب التى أدت لتعطل اتمام انتقال الفهد الأسمر إلى المصرى، مؤكدًا أن مسئولو النادى البورسعيدى اتفقوا في البداية مع نظرائهم بالقلعة البيضاء على ضم شيكابالا مقابل منحه 2 مليون جنيه في حال انضمامه حتى نهاية الموسم، بخلاف تحمل المصرى قيمة فسخ عقد الفهد الأسمر مع ناديه أبولون اليونانى المقدرة بـ 20 ألف يورو، ثم فوجئوا بطلب الزمالك الحصول على 12 مليون جنيه في حالة بيع شيكابالا نهائيًا، أو 6 ملايين في حالة الإعارة، وهو ما رفضه المصرى البورسعيدى، لتتعثر المفاوضات بين الطرفين.
وكان النادى البورسعيدى يسعى للحصول على خدمات شيكابالا لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، بناء على طلب إيهاب جلال الذي أبدى رغبته بانضمام "شيكابالا" للمصرى خلال الفترة الحالية، فى إطار خطة تدعيم الفريق ببعض العناصر الجديدة.
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