شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يرفض ضم شيكابالا للمصري بشروط الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب ايهاب جلال المدير الفني للمصرى، عن سعادته بالفوز على فريق بتروجت بهدف نظيف، وتحقيق ثلاث نقاط غالية تسهم كثيراً في تحسن ترتيب الفريق بجدول المسابقة وتخفف من الضغوط الكبيرة على الجميع داخل النادي المصري خلال الفترة الأخيرة ، مشيراً أن المصري كان يستحق الفوز بعدد كبير من الأهداف لولا اهدار لاعبيه للعديد من الفرص المؤكدة التي زادت من صعوبة المباراة ، خاصةً بعدما أضاع بتروجيت أكثر من هدف من هجماتهم المرتدة.

وأشاد جلال بأداء عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم العائد للتشكيل الأساسي بعد غياب ايزي ايميكا ، مضيفاً أن عدد كبير من اللاعبين خاضوا المباراة وهم في حالة قلق نتيجة تخوفهم من الحصول على الانذار الثالث والغياب بالتالي عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وعن صفقة شيكابالا، قال أن الزمالك يبالغ فى مطالبه المالية ولم نتوصل لاتفاق نهائى بشأن إتمام الانتقال، وسأبلغ إدارة النادى برفضى ضم الفهد الأسمر بالمبلغ المطلوب من الزمالك.

يذكر أن الزمالك طلب 12 مليون جنيه نظير بيع شيكابالا، و6 ملايين مقابل الاعارة 6 شهور.